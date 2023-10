Au Maroc, le FMI et la Banque mondiale veulent inciter les investissements dans le privé en Afrique - adakar.com

Au Maroc, le FMI et la Banque mondiale veulent inciter les investissements dans le privé en Afrique Publié le mercredi 11 octobre 2023 | RFI

© Reuters par Susana Vera

Des participants aux assemblées du FMI et de la Banque mondiale, à Marrakech le 10 octobre 2023

Le manque de financement des projets et des entreprises en Afrique est l’un des sujets de discussion des assemblées du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, qui sont réunis jusqu’à dimanche 15 octobre. Selon les calculs du FMI, avec l’objectif d’une neutralité carbone en 2050, l'effort porté par le privé dans les économies émergentes et en développement doit doubler. En Afrique, principal manquement : le secteur privé est parfois trop frileux pour investir.



En 1973, à Nairobi, Robert McNamara, alors président de la Banque mondiale, appelait les pays riches à contribuer plus et mieux pour les pays pauvres : « Si les décisions courageuses sont prises, alors le développement pourra s’accélérer. »