Médias: le CORED interpelle les quotidiens et journaux sur les similitudes dans le traitement des sujets autour de la candidature de Amadou Bâ (Communiqué)

Dans leurs éditions en date du lundi 09 octobre 2023, rendant compte d'une activité politique du Premier ministre et candidat à la présidentielle de février 2024 Amadou Ba, de nombreux quotidiens se sont contentés de reproduire tel quel le communiqué de presse envoyé par sa cellule de communication en y apposant leurs signatures.



D'autres ont essayé de faire un traitement, en reprenant des mots et des paragraphes entiers dudit communiqué sans l'utilisation des guillemets nécessaires en la circonstance.



Ces similitudes dans le traitement de cette information ont attiré l'attention du CORED qui déplore ces pratiques dans ce contexte d'effervescence politique et appelle les médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l'information.



Cette dissimulation de la provenance du texte constitue un manquement grave à l'éthique et à la déontologie des journalistes, et au principe de transparence.

Cette pratique jette un soupçon de conflit d'intérêt et porte atteinte à la crédibilité et à l'indépendance rédactionnelle des journalistes ainsi que celles des médias.



Cette attitude consistant à endosser des productions réalisées par des tiers, sans en mentionner les auteurs, tend à faire croire que la rédaction accepte, pour des raisons inavouées, des consignes, directes ou indirectes, d'un commanditaire qui cherche à faire, sans apparaître, sa propre promotion.



Le CORED condamne cette pratique qui n'honore guère les journalistes et les rédactions concernées.



Le CORED rappelle qu'il n'est pas interdit aux rédactions de publier des textes venant de tiers. Toutefois, elles sont tenues de mentionner clairement l'origine, la source et/ou l'auteur pour que le public soit édifié.



Le CORED réaffirme que, par respect pour le lecteur, les médias ont l'obligation de faire la distinction entre publi-reportages, communiqués et articles rédactionnels, conformément aux règles d'éthique et de déontologie qui régissent la profession de journaliste.



Selon l'Article 19 du Code de la presse : « Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l'expression de leur propre opinion. »



L'Article 20 du même Code ajoute que «Le journaliste et le technicien des médias doivent s'interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ; de n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires ou des services commerciaux ».



Le président du CORED

Mamadou ThiOR