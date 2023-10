Affaire Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : Bizarreries autour d’une procédure - adakar.com

Affaire Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : Bizarreries autour d'une procédure Publié le mercredi 11 octobre 2023

© Autre presse par dr

Sénégal: délibéré attendu dans le procès pour viols d`Ousmane Sonko

L'information court depuis hier. Les comptes d'Ousmane Sonko auraient été saisis à la demande de Mame Mbaye Niang. Le ministre du Tourisme a interpellé sept banques pour mettre la main sur les 200 millions de dommages et intérêts.



Ce procès en diffamation a été, pour rappel, évacué au niveau de deux instances de juridiction. En effet, après un premier verdict, la Cour d'appel de Dakar avait été saisie par les deux parties. Mame Mbaye Niang espérait une sanction pécuniaire élevée et qu'une contrainte par corps soit prononcée à l'endroit d'Ousmane Sonko.



Le lundi 8 Mai, la cour d'appel infirme le jugement rendu en première instance, "déclare le prévenu coupable des délits de diffamation et d’injures ; le condamne à une peine de six mois assortis du sursis pour les deux infractions ; ordonne la contrainte par corps au maximum’’.



En revanche, pour ce qui est des dommages et intérêts réclamés par la partie civile, la cour a reconduit les 200 millions F CFA prononcés par le premier juge.



À la suite de cette décision en deuxième instance, les avocats du maire de Ziguinchor avaient introduit un pourvoi en cassation afin que le verdict soit cassé par la Cour suprême. L'appel étant suspensif, l'application de la peine devrait être suspendue.



À la surprise générale, Mame Mbaye Niang aurait entamé des démarches afin de rentrer dans ses fonds. Une information que n'ont pas confirmée les avocats de Sonko, jusqu'à hier dans la soirée. La plupart d'entre eux, interrogés par Seneweb, ont affirmé ne pas être au courant de la saisie des comptes de leur client. Et un des proches collaborateurs d'Ousmane Sonko, qui venait lui aussi d'être au courant, a ironisé au bout du fil. "Ils n'y trouveront rien", a-t-il lâché.