Cinéma : Un jeune acteur amateur Sénégalais remporte un prestigieux prix

Il est déjà présenté par certains comme la nouvelle pépite du Cinéma Sénégalais. Hier amateur, aujourd’hui acteur primé, Seydou Sarr trace sa voie dans le monde du Cinéma international. Il est aujourd’hui difficile de mettre la main sur Seydou Sarr. Le Sénégalais originaire de la ville de Thiès sillonne l’Europe pour la promotion de «Io capitano » (Moi Capitaine), film du réalisateur Italien Matteo Garonne pour lequel il tient le premier rôle.

Les choses ont en effet changé pour le jeune de 19 ans depuis le soir du 09 septembre dernier. Ce samedi soir dans la salle du Palais du Cinéma de Venise, il se voyait gratifié du Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir lors de la soirée de clôture de la 80è édition de La Mostra de Venise, le Festival du film International de Venise.



Les images du jeune acteur cherchant ses mots à l’annonce de son nom comme lauréat de ce Prix ont largement été partagées. « J’ai pleuré parce que j’ai tout de suite pensé à mon papa qui est décédé l’année dernière et je me suis dit qu’il pouvait être là avec nous. »



Le monde du Cinéma tombait alors sous le charme de celui qui n’était jusqu’ici qu’un simple jeune avec pour seule ambition de devenir footballeur. Mais en réalité, Seydou Sarr n’est pas inconnu de la scène. « Je dirai que c’est un don. Car ma mère joue au théâtre et une de mes sœurs est dans le Cinéma » nous confie-t-il.



D’ailleurs pour le casting de ce film, c’est cette sœur qui l’y emmène, lui qui n’avait jusqu’ici pas fait de théâtre, ni de casting. Il se rappelle encore de ce moment qui lui réservait quelque chose de grand. « J’étais la dernière personne à passer ce jour-là ; donc j’ai eu le temps de regarder les erreurs des autres et comment on les corrigeait pour éviter de les répéter. Lorsque j’ai été sélectionné, je ne voulais pas m’y lancer, mais je l’ai fait pour ma mère. » se remémore-t-il.



Un film sur les migrations clandestines

« Moi, capitaine » est un long-métrage de 124 minutes qui met en scène le voyage de Seydou et Moussa, deux jeunes hommes qui quittent Dakar pour rejoindre l’Europe et réaliser leur rêve de devenir des rappeurs célèbres. Le film inspiré de récits réels de ceux qui ont vécu cette traversée, a été tourné au Maroc, en Italie et au Sénégal pendant 13 semaines, avec des acteurs, non-professionnels.



Une production qui colle parfaitement à l’actualité : des dangers du désert aux périls en mer en passant par les horreurs des centres de détention en Libye. L’histoire du film a été une vraie leçon pour le jeune Sénégalais, qui comme beaucoup en apprenait sur ces voyages risqués qu’au travers des journaux. « Le film m’a permis de savoir beaucoup de chose sur l’immigration. » J’ai rencontré des personnes qui ont fait le voyage et qui nous ont raconté les péripéties. Ce film m’a permis de grandir aussi et de savoir que les gens sont prêts à faire n’importe quoi pour réaliser leurs rêves. Je suis très content de jouer ce rôle et de montrer le difficile trajet des immigrants. »



Si Seydou Sarr peut aujourd’hui se réjouir de sa performance, c’est qu’il a fallu puiser très loin pour transmettre à l’écran toutes ses émotions. « La scène qui m’a le plus marqué, c’est lorsque la dame dans le désert est morte entre mes mains. Je ne voyais que le visage de mon papa, car il est parti en tenant ma main. Ce jour-là, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps même lorsqu’on a dit « »coupé », je continuais de pleurer. »



Il avoue que les scènes tournées au Sénégal étaient moins difficiles, car il pouvait compter sur le soutien de ses amis et sa famille. « C’est au Maroc, dans le désert, que c’était le plus dur, mais l’équipe technique était d’une grande aide. Ils étaient très professionnels aussi. » « Moi, Capitaine » est certainement le début d’une grande aventure pour Seydou Sarr dans le monde du Cinéma. Il nous a confié avoir de nouvelles propositions, mais préfère d’abord se concentrer pour le moment sur la promotion de son premier film. Le film sortira en salle en janvier prochain en France. »



Et qu’en est-il du football, sa première passion ?



« J’aimerais aussi continuer le football. Les gens me disent de ne pas abandonner et de continuer mon rêve. »