Washington qualifie la prise de pouvoir des militaires au Niger de coup d’Etat et coupe son aide - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Washington qualifie la prise de pouvoir des militaires au Niger de coup d’Etat et coupe son aide Publié le mercredi 11 octobre 2023 | RFI

© RFI par Ji-Elle

Au Ghana, l’opposition rejette une participation à une intervention militaire au Niger

Une vue aérienne d`Accra, au Ghana. Tweet

Les États-Unis ont formellement qualifié mardi 10 octobre la prise de pouvoir des militaires au Niger cet été de coup d'État et annoncé en conséquence la suppression de quelque 500 millions de dollars d'aide économique.



Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin



Il aura fallu plus de deux mois, mais cette fois, Washington a fini par qualifier la prise du pouvoir par les militaires nigériens de « coup d’État ». Aux termes de la loi américaine, cela entraîne automatiquement la suspension de l’aide américaine au gouvernement du pays, l’un des plus pauvres du monde. Il y en a pour plusieurs centaines de millions de dollars chaque année.



Le département d’État américain précise que l’aide humanitaire en nourriture notamment, à destination du peuple nigérien n’est pas concernée. Les responsables de l’administration expliquent que toutes les voies pour demander le retour à l’ordre constitutionnel ont été épuisées avec le Conseil national de sauvegarde de la patrie.