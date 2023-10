Contestation de la radiation d’Ousmane Sonko : "Soit on gagne, soit on gagne" (El Malick Ndiaye) - adakar.com

Publié le mercredi 11 octobre 2023

© Autre presse par Dr

Ousmane Sonko et sa famille

Jeudi sera un grand jour pour l'ex-parti Pastef et son leader Ousmane Sonko. Le tribunal de Ziguinchor devra se prononcer sur la radiation de Sonko des listes électorales. Et pour le secrétaire national à la communication de l'ex-parti, El Malick Ndiaye, il n'y a qu'une seule option : "Soit on gagne, soit on gagne." Il affirme que le pouvoir cherche à "forcer une radiation des listes électorales du candidat du peuple, en parfaite violation des textes et lois de la République du Sénégal". El Malick Ndiaye rappelle qu'"Ousmane Sonko a rédigé, en personne, le 7 août 2023, l'acte de non-acquiescement qui anéantit le jugement qui lui avait valu une condamnation à deux ans". Conclusion : "il garde intacte son éligibilité", selon El Malick. Ce dernier déclare accorder "une grande importance à la procédure de contestation de la radiation des listes électorales du président Ousmane Sonko qui sera évoquée ce jeudi 12 octobre 2023 à 9 h par le tribunal d’instance de Ziguinchor", tout en affichant un optimisme quant à la décision qui sera rendue. El Malick Ndiaye considère que "cet acharnement contre la personne d'Ousmane Sonko et ses collaborateurs doit cesser au nom de la réalité de l'après-pouvoir" et que sa candidature "est une exigence démocratique et une volonté populaire que tout décideur se doit de reconnaître".