L'Association des photojournalistes du Sénégal (APS) a lancé ce mardi 10 octobre le Festival international du photojournalisme axé sur «Des images et des actes». Pour cette première édition qui se tiendra à Dakar du 8 au 16 décembre 2023, le thème retenu est "Les conséquences des changements climatiques".



Les photojournalistes du Sénégal comptent lancer "un appel passionné à l'action pour affronter l'urgence climatique". Des expositions se produiront dans divers lieux à Dakar. "Cet événement phare se déroulera dans des lieux emblématiques de Dakar tels que le Musée des civilisations noires, l'Hôtel de Ville, l'IFAN et la Maison de la Presse", renseigne un communiqué parvenu à Seneweb.



Des expositions qui sonneront "comme un cri d'alarme face aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux vagues de chaleur dévastatrices et aux sécheresses implacables qui menacent nos vies au quotidien". "Les photojournalistes du monde entier, à travers des images poignantes, documenteront ces réalités alarmantes".



Les photojournalistes lancent ainsi "un appel vibrant aux autorités, aux entreprises, aux personnalités publiques, aux hommes politiques, aux sportifs et à tous les bienfaiteurs, les invitant à se joindre à (eux) dans cette mission cruciale". Un appel lancé notamment aux autorités pour une assistance financière afin de renforcer la sensibilisation face à l'urgence climatique.