Barthélémy Dias, le maire de Dakar, persiste dans la recherche de justice pour les victimes de l'explosion tragique d'une bonbonne de gaz à Derklé, une commune de Dakar. Lundi, il a annoncé l'enterrement d'une huitième victime de cette explosion et a exprimé sa déception face à l'inaction de l'État et à l'irresponsabilité présumée du groupe Total.



Dans une publication sur sa page Facebook, Barthélémy Dias a déclaré : « Nous déplorons toujours l’inaction de l’État ainsi que l’irresponsabilité du groupe Total. Des plaintes seront déposées aussi bien dans les tribunaux au Sénégal qu’en France pour poursuivre Total pour ce que nous considérons comme un crime et non un accident. »



L'explosion de la bonbonne de gaz à Derklé a été un événement tragique qui a coûté la vie à plusieurs personnes et a provoqué un grand émoi dans la communauté. Les efforts pour obtenir justice pour les victimes se poursuivent, avec le maire de Dakar à l'avant-garde de cette lutte pour que ceux responsables de la tragédie soient tenus pour compte.



