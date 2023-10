Football-Inter: Eden Hazard raccroche ses crampons - adakar.com

Football-Inter: Eden Hazard raccroche ses crampons Publié le mardi 10 octobre 2023

Le capitaine de l'équipe nationale belge, Eden Hazard a annoncé ce mardi 10 octobre 2023, sa retraite à l'âge de 32 ans du football professionnel, via une publication sur son compte instagram.



"Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment.

Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel.

J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde", a-t-il écrit, avant de remercier toutes les personnes qui ont contribué à son bonheur.



Le belge annoncé sur le départ au Réal Madrid s'est vu courtisé par plusieurs écuries dont son club chelsea qui souhaitait son retour sous ses couleurs, lui qui en a fait les beaux jours du club londonien et de ses supporters. Hélas, Eden aurait fermé le livre de son aventure pour vouloir se concentrer sur sa famille, a-t-il évoqué.



Le parcours d'Eden Hazard se définit ainsi, avec plus de 700 matchs disputés, sous les couleurs du Losc Lille, Chelsea et le Real Madrid, pour un palmarès comportant, 1 champions League, 2 Europa League, 1 Ligue 1 Uber eats, 1 coupe de France, 2 Premier League, 2 Liga, 1 coupe du Roi, 1 FA Cup Emirates, 2 Supercoupe d'Espagne, 1 League Cup, 1 super coupe de l'UEFA et 1 Coupe du monde des clubs.



