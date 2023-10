Tirage au sort de la CAN 2023 : Les équipes qualifiées réparties en pots - adakar.com

Tirage au sort de la CAN 2023 : Les équipes qualifiées réparties en pots Publié le mardi 10 octobre 2023

Le tirage au sort tant attendu pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 se tiendra ce jeudi 12 octobre au Parc des Expositions d'Abidjan à 19h00 TU. Cet événement majeur sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Confédération africaine de football (CAF).



Avant ce tirage, les 24 équipes qualifiées ont été réparties en quatre pots en fonction de leur classement FIFA. Ces pots détermineront la composition des 6 groupes pour la compétition, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2023, avec des matchs organisés dans six stades de cinq villes en Côte d'Ivoire.



Les équipes les mieux classées se trouvent dans le pot 1, comprenant notamment la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal (champion en titre), la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Le pot 2 comprend des équipes telles que le Nigéria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la République démocratique du Congo.



Le pot 3 regroupe l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie, tandis que le pot 4 contient la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l'Angola, la Gambie et la Tanzanie.



La Côte d'Ivoire accueille la CAN pour la deuxième fois, quarante ans après avoir organisé l'épreuve en 1984, remportée par le Cameroun face au Nigeria. Ce tirage au sort est un moment crucial pour les équipes et les fans, car il déterminera les adversaires de chaque équipe dans la phase de groupes de la compétition.