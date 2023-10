Les expatriés africains en Israël racontent l’angoisse et la solidarit - adakar.com

Les expatriés africains en Israël racontent l'angoisse et la solidarit
Publié le mardi 10 octobre 2023 | RFI

Après l'attaque du Hamas ce week-end et la riposte de l'armée israélienne, la population en Israël vit dans une certaine inquiétude. Les Africains expatriés dans le pays sont, eux aussi, dans la tourmente. Majoritairement Érythréens ou Soudanais, on trouve également des Congolais, des Ivoiriens ou des Maliens qui étudient ou travaillent dans le pays. Des diasporas qui vivent au rythme des attaques du Hamas et des contre-attaques israéliennes.



Immense sidération ce week-end et attentisme prudent depuis. Les communautés africaines expatriées restent sur le qui vive en Israël. Depuis 12 ans qu'il vit à Tel Aviv, Mahmoud Fofana, un Centrafricain employé d'un grand restaurant, n'a jamais connu une telle vague de violence. « Immédiatement, je me suis réveillé et ma fille aussi. On a eu peur. Parce que ce qui s'est passé ce week-end, depuis que je suis dans ce pays, ça ne s'est jamais passé comme ça. Cette fois-ci, vraiment, c'est très très fort. »