Dans la Casamance enclavée, une économie fragilisée
Publié le mardi 10 octobre 2023 | RFI

Au Sénégal, les bateaux qui assuraient la liaison entre Dakar et la Casamance, au sud du pays, sont toujours à l’arrêt. La mesure avait été initialement prise pendant les violentes émeutes de début juin pour des raisons de sécurité, mais aucune reprise n’est annoncée. Et dans la Casamance enclavée, cette suspension pèse sur les commerçants qui dépendaient de ces rotations pour écouler leurs marchandises.



En face du port de Ziguinchor, le restaurant Madiba est vide à l’heure du déjeuner. Il y a quelques mois, pourtant les clients se bousculaient. Les deux employées sont assises et passent le temps sur leur téléphone.



Néné Gueye a une vingtaine d’années. « Il y avait beaucoup de monde, même la terrasse devant était pleine. C’était très fréquenté. Il y avait des Sénégalais, des Occidentaux, des Peuls de Guinée, tous venaient ici. Mais il n’y a plus personne. C’était le bateau qui nous amenait les clients »