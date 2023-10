Réunion annuelle Grand Challenges 2023: Le Président Macky Sall plaide en faveur de l’industrie biotechnologique avec la recherche de vaccins ARN et encourage la lutte contre le cancer - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Réunion annuelle Grand Challenges 2023: Le Président Macky Sall plaide en faveur de l’industrie biotechnologique avec la recherche de vaccins ARN et encourage la lutte contre le cancer Publié le mardi 10 octobre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par dr

Réunion annuelle Grand Challenges 2023: Le Président Macky Sall plaide en faveur de l`industrie biotechnologique avec la recherche de vaccins ARN et encourage la lutte contre le cancer

Tweet

La réunion annuelle Grand Challenges 2023 s'est tenue aujourd'hui au CICAD de Diamniadio, confirmant ainsi le partenariat solide entre le Sénégal et la Fondation Bill & Melinda Gates, dont le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est basé au Sénégal.



Cette rencontre annuelle, co-présidée par le Chef de l'État Macky SALL et Bill Gates, a été une plateforme d'échanges et de dialogue pour stimuler la recherche, l'innovation et le financement en matière de santé et de développement. Elle a rassemblé la communauté scientifique, les bailleurs de fonds et les décideurs politiques pour relever les grands défis mondiaux.



Durant son discours, le Président Sall a souligné l'importance de la science dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, et a encouragé l'Afrique à se mobiliser pour développer une véritable industrie biotechnologique, y compris la fabrication de vaccins. Le Chef de l'État a également mis en relief le rôle des ‘’bajenu box’’ dans les politiques de santé et a encouragé la communauté scientifique dans ses efforts pour l'amélioration du diagnostic et du traitement du cancer, ainsi que pour la mise au point de vaccins efficaces et accessibles à tous.



Enfin, Bill Gates a annoncé un financement de 40 millions de dollars pour faciliter la recherche de vaccin ARN, une initiative saluée par le Président Sall.