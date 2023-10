La Fondation Bill & Melinda Gates investit 40 millions de dollars dans la recherche de vaccins ARNm en Afrique - adakar.com

Lors de la réunion annuelle des Grands Challenges 2023, la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé un nouvel investissement de 40 millions de dollars pour faciliter l'accès à la plateforme de recherche et de fabrication de vaccins à base d'ARNm, notamment en Afrique.



Bill Gates a expliqué : "Nous avons fait un financement de 40 millions de dollars pour faciliter l'accès à la plateforme de recherche et de fabrication d'ARNm à faible coût de Quantoom Biosciences, qui a été développée grâce à une subvention Grand Challenges dans le cadre d'une recherche préliminaire. Ce nouveau financement vient s’ajouter à l'investissement précédent de 55 millions de dollars américains de la fondation dans la technologie de fabrication de l'ARNm."



Ces investissements visent à renforcer la capacité des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) à développer des vaccins efficaces à grande échelle. Bill Gates a souligné que la technologie ARNm est révolutionnaire pour le traitement de maladies infectieuses telles que la tuberculose, le paludisme ou la fièvre de Lassa, qui touchent de manière disproportionnée les populations des pays à faible revenu.



Cette initiative s'appuie sur plus de 20 ans de collaboration de la fondation avec les fabricants de vaccins des PRFI et vise à tirer parti des récentes avancées scientifiques pour développer des outils de santé peu coûteux et de haute qualité, accessibles à un plus grand nombre de personnes.



Bill Gates a noté que cette technologie de l'ARNm peut considérablement réduire les coûts de recherche et de fabrication, rendant les vaccins plus accessibles. Le Dr Muhammad Ali Pate, ministre coordinateur de la santé et de la protection sociale du Nigeria et expert mondial en matière de vaccins, a salué cette collaboration et souligné son importance pour l'accès aux technologies de santé essentielles en Afrique.



La Fondation Gates accordera également 10 millions de dollars supplémentaires à d'autres fabricants de vaccins de PRFI, dont les détails seront communiqués ultérieurement.