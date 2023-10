Coopération: Le Ministre Saoudien du Tourisme reçu en audience par le Président SALL - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Coopération: Le Ministre Saoudien du Tourisme reçu en audience par le Président SALL Publié le mardi 10 octobre 2023 | aDakar.com

Tweet

Le Ministre Saoudien du Tourisme, Ahmad Ben Akhil Al Khatib, envoyé spécial de sa Majesté le Roi Salmane Ben Abdel Aziz Al Saoud, a été reçu en audience par le Président Macky SALL cet après-midi. Au cours de cette rencontre, le Ministre Saoudien a transmis un message de remerciement de sa Majesté le Roi Salmane à l'attention du Président SALL.



Le message exprime la gratitude de l'Arabie Saoudite pour le soutien et l'apport du Sénégal à sa candidature pour l'organisation de l'Expo universelle 2030. De plus, Sa Majesté sollicite également l'appui du Chef de l'État sénégalais pour l'organisation de la Coupe du Monde de Football 2034.



L'audience a également été l'occasion d'aborder les questions de coopération bilatérale entre le Sénégal et le Royaume saoudien. À la suite de cette rencontre, Ahmad Ben Akhil Al Khatib a été élevé au rang de Commandeur dans l'Ordre national du Lion en reconnaissance de ses efforts dans le renforcement des relations entre les deux pays.