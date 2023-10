SENEGAL-ECONOMIE-REPORTAGE / A Sédhiou, la saliculture en mal d’appui pour amorcer son envol - adakar.com

SENEGAL-ECONOMIE-REPORTAGE / A Sédhiou, la saliculture en mal d'appui pour amorcer son envol Publié le mardi 10 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

L’exploitation de sel, une affaire de femmes dans plusieurs localités de la région de Sédhiou (sud), notamment, Bambaly, Sandiniéri, Diendé et Djibanar, impacte la vie de nombreuses familles, même si, faute d’appui technique et financier, elle reste artisanale, voire archaïque.



Les marais salants de la région de Sédhiou, particulièrement, à Bambaly, Sandiniéri, Diendé et Djibanar, sur la rive droite du fleuve Casamance, où la mangrove se fait rare, offrent le décor de vastes étendues de terres naguère cultivables, que le phénomène de la salinisation des sols a arraché aux agricultrices, au profit des salicultrices.



Dans ces localités, les contingents de femmes qui s’activent dans la production de sel ont pour partenaires, les salines, le vent et le soleil, grâce auxquels, elles récoltent du sel pendant la saison sèche.



Au bord des marais salants, sous le chaud soleil, des groupes de femmes s’affairent à leurs tâches. Leurs pagnes bien enroulés autour de leurs tailles et leurs têtes bien enveloppées dans des foulards, elles s’évertuent à extraire de l’or blanc, sans le moindre équipement de protection.



Pour tout matériel, elles n’ont que des bols, des récipients en plastique, de grosses marmites et des filtres. Tout autour d’elles, sont dispersés des sacs, des sachets plastiques et autres matières non-biodégradables, qui sont une agression pour l’environnement.



»Ce savoir-faire se perpétue depuis longtemps dans les marais de certaines localités de Sédhiou qui connaissent une avancée de la salinisation. Aujourd’hui, ce sont les femmes qui s’activent dans l’exploitation salicole avec les moyens du bord“, renseigne Sira Dramé, une salicultrice de Diendé.



»Malgré les difficultés que nous rencontrons dans l’exercice de ce métier, en réalité nous arrivons à joindre les deux bouts » admet-elle.

Les professionnelles de la filière laissées à elles-mêmes



A Bambaly, Dieynaba Mané déplore leurs conditions de travail. “Les professionnelles de la filière sont laissées à elles-mêmes, sans renforcement de capacités, ni appui financier, encore moins de matériel pour alléger le travail“, regrette-t-elle.



Elle ne manque pas de lancer un appel en direction des autorités, afin qu’elles les aident à rentabiliser davantage cette activité.