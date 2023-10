Remaniement : RFM lève le voile sur la composition du prochain gouvernement - adakar.com

Remaniement : RFM lève le voile sur la composition du prochain gouvernement Publié le mardi 10 octobre 2023

La nouvelle équipe gouvernementale est attendue aujourd’hui. Selon nos confrères de RFM qui donnent l'information, la liste devrait être connue ce lundi. Le Premier ministre et futur candidat de BBY à la présidentielle de 2024, Amadou Ba, a l'onction du chef de l’État Macky Sall pour prendre ses hommes et les mettre aux postes clés. En effet, selon RFM, des lignes vont bouger au ministère de l’Agriculture. Samba Ndiobène Ka, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale est pressenti pour occuper ce département qui était dirigé par son rival Aly Ngouille Ndiaye. Toujours selon nos confrères, le retour d'Oumar Youm dans le prochain gouvernement est annoncé. L’actuel président du groupe parlementaire BBY devrait ainsi quitter l'Assemblée nationale. Son remplaçant serait Abdou Mbow. Thérèse Faye Diouf, administratrice du Fongip, pourrait aussi intégrer l'équipe du Premier ministre, soufflent nos confrères. Au contraire, Antoine Félix Diome devrait quitter le ministère de l'Intérieur pour être le directeur de cabinet du président de la République. La création d'un ministère chargé des Élections est envisagée dans le prochain gouvernement, souligne RFM.