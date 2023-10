Amadou Ba candidat…Macky gère tout seul les milliards de la campagne - adakar.com

Amadou Ba candidat…Macky gère tout seul les milliards de la campagne Publié le lundi 9 octobre 2023 | xibaaru.sn

Amadou Ba le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar

C’est Amadou Ba le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais c’est Macky Sall le maestro de tout le dispositif qui sera mis en place. C’est Macky Sall lui-même qui a porté son choix pour que son actuel Premier ministre soit le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de 2024. Un choix qui ne s’est pas effectué au hasard. Macky sera l’homme qui tirera les ficelles et guidera les pas de son dauphin Amadou Ba qui fera tout ce que demandera le locataire du Palais.



Amadou Ba pour sa campagne électorale de l’élection présidentielle, sera dans une voiture achetée par Macky Sall. Et même le chauffeur sera payé par le leader de BBY. Amadou Ba est sous la protection de Macky Sall qui en a fait son candidat à l’élection présidentielle de février 2024. Et Macky Sall ne compte pas lésiner sur les moyens, rien que pour porter son candidat à la victoire.



Amadou Ba dormira dans des hôtels lors de sa tournée politique. Les factures seront payées par Macky Sall. Tout ce qui sortira pour la campagne sera géré par Macky Sall. Les moyens seront directement remis aux responsables locaux de BBY par Macky Sall pour battre campagne pour Amadou Ba. Les responsables passeront directement au siège de l’APR pour recevoir les moyens de la campagne.



Macky Sall aura un œil sur tout pour la bonne conduite de la campagne d’Amadou Ba. Ce dernier ne gèrera rien. C’est Macky Sall qui sera l’homme fort de cette campagne. Quoi de plus normal ! Macky Sall a porté son choix sur Amadou Ba pour qu’il soit le candidat de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de février 2024. Un choix qui n’a pas été effectué au hasard. Parmi tous ceux qui ont eu à collaborer avec lui, Macky Sall a porté son regard sur Amadou Ba.



Macky Sall sait qu’il mise sur le bon cheval, seulement il faut qu’il s’investisse sur le terrain pour assurer la victoire de son poulain dès le premier tour à l’élection présidentielle. Une victoire qui doit être claire et nette et sans aucune contestation. Voilà pourquoi, Macky Sall va s’engager à fond durant l’élection présidentielle de 2024. Macky Sall va s’engager à fond pour assurer la victoire de son candidat en 2024.



Macky Sall sans être candidat, les dispositions de la Constitution ne lui permettent pas de se présenter pour un troisième mandat, va être pourtant très présent sur le terrain en février 2024. Macky Sall va tout faire pour l’élection d’Amadou Ba en février 2024. Il en a l’expérience. En 2007, c’est lui en tant que Directeur de campagne qui avait contribué à la réélection de Me Abdoulaye Wade dès le premier tour.



Macky Sall, par la suite avait su dérouler une excellente stratégie rien que pour battre Me Abdoulaye Wade à l’élection présidentielle de 2012, alors que ce dernier avait pensé l’éliminer de la scène politique pour mettre sur le devant de la scène son fils Karim Wade dont il voulait faire son dauphin. C’est dire que Macky Sall sait comment faire pour conduire Amadou Ba à la victoire en février 2024.



Macky Sall a décidé par lui seul de gérer les fonds de la campagne pour Amadou Ba. Il sait très bien comment les distiller compte tenu de son parcours politique. Rien ne sera fait au hasard, rien ne sera négligé. Macky Sall a décidé de rien laisser au hasard pour assurer la victoire d’Amadou Ba. D’autant plus qu’il sait qu’il n’y a qu’Amadou Ba pour assurer la continuité de politiques économiques initiées sous son magistère.



Papa Ndiaga Dramé