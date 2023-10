Justice - Cas de féminicides en hausse au Sénégal: la communauté nationale reclame le retablissement de la peine de mort - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Justice - Cas de féminicides en hausse au Sénégal: la communauté nationale reclame le retablissement de la peine de mort Publié le lundi 9 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse

Meurtre de Yoba Baldé : Son mari passe aux aveux, voici ce qu’il confie aux enquêteurs

Tweet

Face à la recrudescence des cas de féminicides au Sénégal, depuis le début de l'année 2023 avec un chiffre de dix (10) cas de meurtres en neuf (9) mois, la communauté nationale s'est élevé pour réclamer l'application de la peine de mort abolie au Sénégal en 2004, pour les meurtriers et le bien être des femmes, renseigne Press Afrik.



De janvier à octobre au Sénégal, des meurtres passionnel ont défrayé la chronique poussant la gente féminine à se dresser contre ces faits inhumain envers la femme.

Parmi ces meurtres, le meurtre le plus récent a été celui de Ndèye Sophie Thior, gérante de multiservices, tuée à Mbour par son partenaire, ainsi celle de l'élève Ndèye Khady Ndiaye, poignardée à mort à Keur Mbaye Fall, et Awa Ba, assassinée puis brûlée à Tivaouane.



Par ailleurs, ce fait implique les mineurs comme en témoigne le cas de K. Diagne, une fillette de six ans retrouvée morte avec la tête fracassée à Tivaouane en janvier.



Une situation qui devrait rétablir la peine de mort au Sénégal pour les individus au pulsion meurtrière envers leurs compagne et la jeune femme.



HB