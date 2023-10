Explosion de gaz à Derklé: Macky Sall s’attriste face au nouveau bilan - adakar.com

L'explosion de la bouteille de gaz dans la localité de Derklé ayant décimé presque la totalité d'une famille, a eu raison du dernier survivant, Babacar Diouf, ce lundi 09 octobre 2023, portant le bilan à 08 morts, en somme ce sont tous les membres de la famille Diouf, a-t-on appris.



Face à ce nouveau décès, le Président Macky Sall s'est attristé adressant son soutien via sa page twitter.

"C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Babacar DIOUF, qui était en soins intensifs, suite à l'explosion de la bonbonne de gaz survenue à Derklé, le 15 septembre 2023. La perte du jeune Babacar porte le bilan des personnes décédées à huit (8), faisant de cet accident une grande tragédie pour la famille DIOUF et pour toute la nation sénégalaise. A la famille éplorée, je réitère mes sincères condoléances et leur assure de tout mon soutien", a-t-il couché sur twitter.



Il convient de rappeler que cette situation a mis en cause le service de Total Energie sur le territoire national sénégalais ainsi qu'une inspection générale des différentes entreprises gazières.



HB