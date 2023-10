Maintenance des tribunes à gaz de sa centrale électrique : WAE jette son dévolu sur GE Vernova - adakar.com

Pour les besoins de la maintenance des tribunes à gaz de la centrale à gaz en cours de réalisation au Cap des Biches, le promoteur, West African Energy, a choisi la branche gas power de GE Vernova. Les deux structures ont ainsi signé jeudi, un contrat de prestation de services. D’une durée de 25 ans, le contrat devrait démarrer en 2024.



Par Malick GAYE – West African Energy et la branche gas power de GE Vernova ont signé un autre contrat. Il s’agit d’un contrat de prestation de services de 25 ans pour le projet de centrale électrique à cycle combiné de 300 mégawatts (Mw) au Cap des Biches. L’objectif est de garantir la disponibilité et la fiabilité à long terme des turbines à gaz de la centrale pour répondre à la demande croissante en énergie du Sénégal.

Outre le contrat de prestation de services, GE Vernova fournira également le logiciel Asset performance management (Apm) de sa branche digitale dans le cloud, qui permettra d’utiliser l’analyse prédictive à l’échelle de la centrale (turbines à gaz et alternateurs). Le contrat a été signé lors d’une cérémonie organisée au Sénégal en présence de Samuel Sarr, Pdg de West African Energy, et de Papa Toby Gaye, Secrétaire général de la Senelec.

Dans un communiqué, il est indiqué que le contrat inclut la fourniture de pièces, les réparations, les services sur le terrain et la maintenance prédictive avancée pour les deux turbines à gaz 9E.03 GE Vernova et les équipements auxiliaires. «Nous avons choisi GE Vernova pour ce contrat de prestation de services parce que sa renommée et son expertise technologique en matière de maintenance des turbines à gaz nous permettront de nous assurer que notre centrale électrique fonctionne à son plus haut niveau de fiabilité», a déclaré le Pdg de WAE. «Nous nous attendons à ce que les services et technologies numériques fournis par l’équipe de GE Vernova nous aident à gagner en efficacité et à améliorer nos performances, ce qui est essentiel pour fournir de l’énergie au Sénégal de façon fiable», a-t-il ajouté.