Publié le lundi 9 octobre 2023

Le président de la commission de l'Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a lancé un appel pressant aux dirigeants israéliens et palestiniens afin de " mettre fin aux hostilités militaires et de revenir, sans conditions, à la table de négociations"



Moussa Faki Mahamat, a souligné que la négation des droits fondamentaux du peuple palestinien, y compris celui d'un État indépendant et souverain, est la principale cause de la tension persistante dans la région.



Poursuivant, il a interpellé la communauté internationale et les grandes puissances mondiales en particulier à prendre leurs responsabilités pour l'imposition de la paix et la garantie des droits des deux peuples.





