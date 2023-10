Sonko contre Macky, les autres attendent - adakar.com

News Politique Article Politique Sonko contre Macky, les autres attendent Publié le lundi 9 octobre 2023 | Pulse.sn

© Autre presse par DR

Sonko contre Macky, les autres attendent

La Direction générale des Élections (Dge) a manifestement un objectif précis : stopper Ousmane Sonko.



Il n'a même pas pu retirer ses fiches pour le parrainage. Son « envoyé » éconduit, il constate le fait avec des avocats d'alerte et saisit la Cour Suprême. Celle-ci comme on le soupçonnait, a rejeté la demande ainsi introduite. Pourtant la procureure générale avait quelque peu donné de l’espoir aux partisans et sympathisants de l'opposant numéro 1 du pouvoir en indiquant clairement que la Dge avait outrepassé ses prérogatives.



« Qu’est-ce que cela vous coûte de lui remettre les fiches de parrainage. C’est un droit fondamental qu’on a refusé à un citoyen sénégalais. N’anticipons pas sur le pouvoir du juge constitutionnel. C’est une atteinte à un droit fondamental », a-t-elle martelé. Propos tombés dans l’oreille d’un juge sourd. Ousmane Sonko n’aura pas ses fiches de parrainage pour être candidat.