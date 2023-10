Se ranger derrière Amadou Bâ : Birima Mangara ne compte pas se plier à la directive de Macky

© aDakar.com par DF

Atelier de partage sur le projet de mobilier national

Dakar, le 29 décembre 2016 - Les ministres de la formation professionnelle et du budget ont présidé un atelier de partage sur le projet de mobilier national. La rencontre était organisée en partenariat avec le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan à travers la direction du matériel et du transit administratif. Photo: Birima Mangara, ministre du budget