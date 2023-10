Meurtre à Guinaw-Rails : Un soudeur tué par un charretier - adakar.com

Meurtre à Guinaw-Rails : Un soudeur tué par un charretier Publié le lundi 9 octobre 2023

Meurtre à Guinaw-Rails : Un soudeur tué par un charretier

Par: Mor Mbaye CISSE - Seneweb.com | 08 octobre, 2023 à 19:10:10 | Lu 6378 Fois | 20 Commentaires

Meurtre à Guinaw-Rails : Un soudeur tué par un charretier

Guinaw-Rails est plongé dans la consternation, avec le meurtre du soudeur M. Mbaye poignardé par le charretier I. Mbaye alias ‘’I. Fall’’, au cours d'une bagarre survenue dans la nuit du vendredi dernier. Mais en un temps record, les hommes du commissaire Alpha Oumar Bâ ont mis la main sur le présumé meurtrier.



Une bagarre a viré au drame au quartier Médinatou Mounawara 2 de Guinaw-Rails, dans la banlieue dakaroise. Le charretier I. Mbaye dit ‘’I. Fall’’ a poignardé à mort un soudeur répondant au nom de M. Mbaye en pleine poitrine.

M. Mbaye s'est écroulé, en gisant dans une mare de sang. Sans demander son reste, I. Mbaye alias ‘’I. Fall’’ a laissé son belligérant entre la vie et la mort et a pris la fuite à bord d'une moto.



Malheureusement, le soudeur âgé de 38 ans a succombé à ses blessures après son évacuation à l'hôpital de Pikine, selon des sources de Seneweb.



Alertés de la bagarre mortelle dans la nuit du vendredi dernier vers 21 h, les éléments du commissariat de Guinaw-Rails se sont transportés aussitôt sur les lieux indiqués.



Comment le présumé meurtrier est tombé



Après avoir recueilli des informations sur la scène du crime et à l'hôpital, le commissaire Alpha Oumar Bâ a mis en branle ses hommes. La consigne a été claire : " Faites tout pour que le présumé meurtrier ne puisse pas sortir du secteur."



Ainsi, les limiers ont investi les coins et les recoins pour traquer le fugitif. Cette mission policière a permis de mettre la main sur le charretier incriminé.



Mis devant le fait accompli, I. Mbaye alias ‘’I. Fall’’, âgé de 49 ans, a avoué avoir planté un couteau à son belligérant. Mais il a fait croire aux enquêteurs qu'il a été attaqué par M. Mbaye jusqu'à l'intérieur de son domicile.



"Il m'a poursuivi jusqu'à l'intérieur de notre domicile. M. Mbaye m'a attaqué avec un couteau et j'ai réussi à récupérer son arme blanche avant de lui asséner un coup au niveau de la poitrine", avoue le charretier incriminé.



Le présumé meurtrier a expliqué le mobile du crime lors de son interrogatoire. Il a déclaré qu'il avait l'habitude de soutenir financièrement la mère de M. Mbaye. Ce qui n'était pas du goût de la victime.



Pour le moment, la police n'a que cette version sur le mobile du crime, parce que M. Mbaye n'est plus en vie.



Ce que révèle l'autopsie



D'après le certificat de genre de mort versé dans le dossier, le décès du soudeur de 38 ans est lié à une plaie pénétrante traumatique-bassin thoracique gauche large de 3 cm [...] causée par une arme blanche longue pointue et tranchante, selon des sources de Seneweb.



Placé en garde à vue pour meurtre, le charretier I. Mbaye alias ‘’I. Fall’’ sera déféré ce lundi matin.