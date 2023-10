Élections présidentielles 2024: Amadou Ba fait une promesse à la Jeunesse - adakar.com

Élections présidentielles 2024: Amadou Ba fait une promesse à la Jeunesse
Publié le lundi 9 octobre 2023

Candidature de benno pour la présidentielle de 2024 : amadou ba le choix du chef

Après les imams, les Badjenu Goox et les notables des Parcelles Assainies, le Premier Ministre Amadou BA a rencontré la jeunesse ce samedi 2023 aux Parcelles Assainies.

Selon les informations partagées par ses services de presse, le candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle 2024 a rencontré des jeunes venus de Dakar et d’horizons divers.



M. Ba s’est dit « content de cette mobilisation », car « la jeunesse incarne l’espoir l’engagement et la détermination ». Avant d’indiquer : « Oui ! Ensemble nous allons poursuivre le Plan Sénégal émergent avec une jeunesse bien formée et prête pour le marché de l’emploi ».



Le PM avait à ses côtés le ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour, l’honorable député Abdoulaye DIAGNE, coordonnateur du pôle parrainage de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, entre autres personnalités de la coalition.