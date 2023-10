Communiqué de presse relatif à l’attaque terroriste lancée par le Hamas contre Israël - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Communiqué de presse relatif à l’attaque terroriste lancée par le Hamas contre Israël Publié le dimanche 8 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le Hamas a lancé une attaque contre l`État d`Israël

Tweet

L'organisation terroriste Hamas a lancé ce matin une offensive de grande envergure contre Israël. Depuis l’aube, le Hamas procède à des tirs massifs de roquettes visant les populations Israéliennes de la zone frontalière jusqu'à Tel Aviv et Jérusalem. Des terroristes se sont infiltrés dans les villages du sud du pays dans le seul but de semer la mort et la terreur au sein des populations israéliennes qui s'apprêtaient à célébrer en famille la fête religieuse de Simh'at Torah.



Il s'agit d'une attaque initiée par des organisations terroristes menées par le Hamas, sans aucun prétexte ni action préalable de la part d'Israël. Cette attaque intervient après une longue période durant laquelle Israël s'efforce de ramener le calme dans la bande de Gaza, au moyen d'efforts considérables visant à améliorer la situation des populations de Gaza.



Le Hamas est une branche du régime Iranien, qui œuvre sans relâche pour conduire des attaques terroristes en Israël et contre des cibles israéliennes et juives à travers le monde.



Cette attaque ignoble prouve une fois encore, que le Hamas n'attribue aucune importance, ni à la sécurité ni au bien-être des populations de Gaza, et ne voit en eux que des pions dans ses actions contre Israël.



Les habitants de la bande de Gaza ne sont pas les ennemis d’Israël, mais les organisations terroristes qui opèrent sciemment et délibérément depuis des zones densément peuplées et à proximité de bâtiments et d’institutions humanitaires font d'eux usage cynique. Israël fait et fera tout son possible pour empêcher tout dommage aux personnes non impliquées, mais les organisations terroristes opèrent sciemment à partir de la population civile, commettant un double crime de guerre - tirant sans discernement sur des civils, tout en utilisant les habitants de la bande de Gaza comme boucliers humains.



Israël prendra toutes les mesures nécessaires afin de protéger ses citoyens. Le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, est l'instigateur de cette attaque. Il en portera les conséquences et la lourde responsabilité.



Dakar le 7 octobre 2023