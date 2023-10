Communiqué du Président de la Commission de l’Union africaine sur la guerre israëlo-palestinienne en cours - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Communiqué du Président de la Commission de l’Union africaine sur la guerre israëlo-palestinienne en cours Publié le dimanche 8 octobre 2023 | aDakar.com

© Présidence de CI par DR

Cérémonie d`ouverture du 11e Sommet extraordinaire de l`Union Africaine

Samedi 17 novembre 2018. Addis-Abeba (Éthiopie). Cérémonie d`ouverture du 11e Sommet extraordinaire de l`Union Africaine. Photo : Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l`Union africaine Tweet

7 octobre 2023, Addis Abeba: Le Président de la commission de l’Union africaine , Moussa Faki Mahamat exprime sa plus vive préoccupation au sujet du déclenchement de la guerre israélo- palestinienne aux très graves conséquences sur la vie des civils israéliens et palestiniens et sur la paix dans la région.



Le Président de la Commission de l’Union africaine rappelle que la dénégation des droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment celui d’un État indépendant et souverain est la cause principale de la permanente tension israélo palestinienne.



Il lance un appelle pressant aux deux parties de mettre fin aux hostilités militaires et de revenir, sans conditions, à la table de négociations pour la mise en œuvre du principe des deux États vivant en harmonie pour la sauvegarde des intérêts du peuple palestinien et du peuple israélien.



Il interpelle la communauté internationale et les grandes puissances mondiales en particulier à prendre leurs responsabilités pour l’imposition de la paix et la garantie des droits des deux peuples.