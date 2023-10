© aDakar.com par PMD

Audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux

Dakar, le 18 janvier 2022 - Le chef de l`État a présidé, ce mardi 18 janvier 2022, l`Audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux à la Cour suprême autour du thème "Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le domaine national".