Parrainages pour la Présidentielle 2024: la Cour suprême rejette la requête des avocats d’Ousmane Sonko

Collectif des avocats d`Ousmane Sonko

Le référé en liberté des avocats d'Ousmane Sonko devant la Cour suprême sur le refus de la Direction générale des élections de remettre des fiches de parrainages à leur client n'a pas connu une issue heureuse.



Malgré le déroulé de la plaidoirie, avec l'Avocat général, qui s'est presque rangé du côtés des avocats d'Ousmane Sonko, pour dire que la Direction générale des élections a outrepassé ses prérogatives, le juge a, tout en déclarant la requête recevable, rejeté celle-ci.



Une décision que ne comprend Me Ciré Clédor Ly, coordonnateur des avocats d'Ousmane Sonko.



"Je suis à la fois déçu et non surpris. (...) Tout le monde a entendu le représentant de la Société, l'Avocat général, dire que le ministère de l'Intérieur a excédé ses pouvoirs, a abusé de ses droits et a commis des voies de fait. Que rien dans la loi ne lui permettait de s'arroger des pouvoirs qui appartiennent au Conseil constitutionnel, que par voie de conséquence, les demandes de contestation d'Ousmane Sonko sont fondées et qu'il faudrait qu'on lui remette les fiches de parrainages", a indiqué Me Ciré Clédor Ly.



Pour le coordonnateur du Pool d'avocats de Ousmane Sonko, l'Avocat général a précisé que les pouvoirs du ministre de l'Intérieur, c'est lorsque aucune contestation n'existe, parce que ayant été soulevé et réglé contradictoirement dans le cadre d'un procès équitable par des juridictions habilités.



"Le ministre de l'Intérieur ne peut pas rester dans son bureau, être juge et partie, et décider de ce qu'il fait. C'est une voie de fait", a rappelé Me Ly.





"Le juge qui était venu avec un document apparemment écrit, parce que tout le monde a vu qu'il n'a pas pris le temps d'examiner ce qui a été plaidé. Il a immédiatement dit que cela devait être rejeté dans un raisonnement qui ne concordait pas avec ses conclusions", explique Me Ciré Clédor Ly.



Pour la robe noire, dans son raisonnement, le juge a reconnu qu'il y avait l'urgence et que le fait de ne pas délivrer des fiches de parrainages constituait une atteinte grave et illégitime à un droit fondamental. "Mais il conclut en disant que le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de le radier et par voie de conséquence, il rejette la requête", relate Me Ciré Clédor Ly.



Pour l'avocat d'Ousmane Sonko, cette décision de la Cour suprême est sans surprise même s'il se dit déçu. "Je ne suis pas surpris parce que les amarres avec la démocratie et l'État de droit étaient rompues par l'État du Sénégal il y a belles lurettes. Par conséquent, certaines décisions ne me surprennent pas", lâche Me Ciré Clédor Ly.



