Football : le Sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, se prononce sur l'arrivée de Noah Fadiga
Publié le vendredi 6 octobre 2023

Aliou Cissé s'est prononcé ce vendredi 06 octobre 2023, sur la sélection du défenseur Noah Fadiga, lors de sa conférence de presse portant sur le dévoilement de sa liste des joueurs pour affronter le Cameroun le 16 octobre prochain à Lens.



Comme on le dit bien, "on ne change une équipe qui gagne. Le technicien sénégalais a de nouveau convoqué les mêmes cadres pour le match de préparation contre le Cameroun, tant bien que le précédent match contre l'Algérie fut une claque pour les lions du Sénégal. Pour le match contre les camerounais, aliou cissé a étoffer son effectif, notamment aux répère défensive, avec la sélection du défenseur sénégalais belge, Noah Fadiga.



"On connaît son histoire avec Brest et aujourd'hui il a pu reprendre confiance avec la Gantoise, il est compétitif et s'il l'est c'est parce qu'on lui accordé l'avale pour pouvoir jouer et là il est sélectionnable. Cependant nos médecins vont continuer à le suivre afin d'analyser pour que justement l'autorisation qui lui a été donnée en Belgique nous pouvons l'approuver" a expliqué Aliou cissé.



Noah Fadiga est un joueur à la double nationalité belge et sénégalais âgé de 24 ans. Il évolue au poste de latéral droit à la Gantoise club Belge. La saison 2022/2023l a révélé qu'il souffrait de « l’existence d’une irrégularité du rythme cardiaque » pendant son contrat avec l'équipe de Brest, qui lui a valu la révocation de sa licence de football français. Cependant suite à des examens approfondis subis par le professeur cardiologue Pedro Brugada, il a été autorisé à poursuivre sa carrière sans aucun risque.



Le jeune joueur découvrira bientôt la sélection sénégalais aux côtés des cadres de l'équipe contre Kalidou Koulibaly en défense pour affronter le Cameroun le 16 octobre 2023.



