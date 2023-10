Braquages: deux stations services d’essence visitées par des braqueurs lourdement armés - adakar.com

Des individus encagoulés armés ont mené une série d'attaques contre des stations-service dans la région de Dahra au Sénégal au cours de la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 octobre 2023, indique Sene Web.



Les assaillants, à bord d'un véhicule 4x4, ont tout d'abord visé la station d'essence Total à l'entrée de la ville de Dahra près de la gare routière vers deux heures du matin.



Le vigile présent sur les lieux a rapidement donné l'alerte en criant, ce qui a perturbé les plans des malfaiteurs. En réponse, ces derniers ont ouvert le feu sur le vigile, le blessant à la main, avant de prendre la fuite.



Cependant, les bandits n'ont pas abandonné leur entreprise criminelle. Ils se sont ensuite dirigés vers la station Shell, située au croisement Ngueth à la sortie de la ville de Dahra en direction de Touba. Les vigiles de la station Shell ont choisi de fuir dès qu'ils ont repéré les malfaiteurs.



Dans cette deuxième station, les assaillants ont pénétré dans le bureau du gérant et ont emporté avec eux le coffre-fort. Cependant, il a été découvert plus tard en pleine brousse près du village de Dealy, le matin suivant, vers onze heures.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour identifier et appréhender ces criminels qui inquiètent la population de la région du Djoloff depuis plusieurs semaines.

