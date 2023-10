Mondial des sourds: le Sénégal décroche la médaille de bronze - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Mondial des sourds: le Sénégal décroche la médaille de bronze Publié le vendredi 6 octobre 2023 | aDakar.com

Tweet

Les Lions de la Teranga ont conclu leur parcours au Mondial des sourds-muets en remportant la médaille de bronze face à l'Egypte sous un score de 2 buts à 1, ce vendredi 06 octobre 2023, dans un match de classement pour la troisième place, a-t-on appris de Pulse.sn.



La rencontre a débuté de manière équilibrée, avec un score de 1-1 à la mi-temps. Cependant, lors de la deuxième période, le Sénégal a pris le dessus avec une nouvelle domination sur le terrain, permettant à l'équipe de décrocher la victoire et la troisième place du tournoi.



Cette performance solide des Lions de la Teranga est un motif de fierté pour le Sénégal et démontre leur talent et leur détermination dans cette compétition spéciale pour les athlètes sourds-muets.



HB