Sénégal: comment un trafic de rendez-vous pour obtenir un visa vers l'Europe s'est installé Publié le vendredi 6 octobre 2023 | RFI

Au Sénégal, c’est la galère pour obtenir des rendez-vous de demande de visas pour l’Europe. Il faut parfois plusieurs mois pour trouver un créneau. Un trafic s’est donc organisé, avec des intermédiaires qui réussissent à se saisir de ces créneaux et les revendent à prix d’or aux Sénégalais désespérés. Illustration.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Aliou actualise sans arrêt la même page internet depuis plus de deux mois : le site de VFS global, sur lequel se réservent les rendez-vous pour les demandes de visa pour la France. Et le même message s’affiche à chaque fois. « Aucun rendez-vous trouvé », résume Aliou.