SENEGAL-POLITIQUE-ELECTION / Kaolack : un guide religieux appelle les acteurs politiques à cultiver la paix pour la stabilité du pays - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SENEGAL-POLITIQUE-ELECTION / Kaolack : un guide religieux appelle les acteurs politiques à cultiver la paix pour la stabilité du pays Publié le vendredi 6 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par PMD

Le chef de l`État effectue la prière du vendredi à la Grande mosquée de Sédhiou

Sédhiou, le 3 mars 2023 - Le Chef de l’État Macky SALL a effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée de Sédhiou, en marge de la tournée économique. Tweet

Le guide religieux Serigne Moussa Mbacké Ibn Serigne Mame Mor Mbacké Bill invite les acteurs politiques à cultiver la paix et à faire preuve de responsabilité pour la stabilité du pays.



« Nous sommes certes des chefs religieux, mais nous sommes des citoyens comme tous les autres Sénégalais et avons notre mot à dire et nos moyens d’action sur la marche du pays », a-t-il dit en s’adressant aux acteurs impliqués dans le processus électoral lié à la présidentielle du 25 février 2024.



« Nous appelons tout le monde, notamment les acteurs politiques, à s’inscrire dans la promotion de la paix, car rien de fructueux ne peut se faire sans la paix », a dit Serigne Moussa Mbacké Ibn Serigne Mame Mor Mbacké Bill dans un entretien avec l’APS.



Il participait à la Journée internationale de solidarité, célébrée ce mercredi au quartier Touba Ndorong à Kaolack (centre), à l’initiative de la Fédération des « dahiras » Mame Diarra Bousso.



« Cultivons la paix et le moment venu, le jour de l’élection, que chacun fasse le choix qu’il estime être le meilleur. C’est aussi simple que ça ! Nous n’accepterons jamais que ce pays soit déstabilisé par qui que ce soit, parce que si tel est le cas, nous serons tous perdants », a insisté Serigne Moussa Mbacké, personnalité morale de la Fédération des « dahiras » Mame Diarra Bousso.



Il dit être prêt à œuvrer pour « tout ce qui contribue à promouvoir la paix, la cohésion nationale et la stabilité du pays », appelant ses compatriotes à faire preuve de retenue et à faire preuve de discipline, de respect de son prochain et de tolérance, « sans lesquels rien de bon n’est possible ».



Le rôle joué par les religieux fait qu' »il y a des Sénégalais qui n’écoutent personne d’autre que nous. C’est pourquoi nous appelons pour la paix et promouvons des messages qui permettent de toujours cultiver la paix, en tout lieu et en toute circonstance, au grand bénéfice de ce pays que nous partageons tous », a fait valoir le marabout.



« Nous sommes ici en train de mener la mission qui est la nôtre, mais pour autant, nous ne fermons notre porte à personne, parce que nous sommes là pour tout le monde », a-t-il assuré, priant pour que la prochaine présidentielle sénégalaise se tienne « dans la paix et la stabilité ».



« Nous prions également pour que le meilleur pour diriger notre pays soit le prochain président de la République du Sénégal », a poursuivi Serigne Moussa Mbacké Ibn Serigne Mame Mor Mbacké Bill.