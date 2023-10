Coupe du monde 2030: l’Union africaine félicite le Maroc pour son élection en tant qu’organisateur de la prochaine édition - adakar.com

News Sport Article Sport Coupe du monde 2030: l’Union africaine félicite le Maroc pour son élection en tant qu’organisateur de la prochaine édition Publié le jeudi 5 octobre 2023 | aDakar.com

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a félicité ce jeudi 05 octobre 2023, via twitter, le Maroc pour son élection conjointe avec le Portugal et l'Espagne en tant qu'organisateur de la coupe du monde édition 2030.



"Bravo au Maroc de se voir confier, après l’exploit historique de Doha, l’organisation de la coupe du monde de football de 2030, de concert avec l'Espagne et le Portugal. C’est une fierté pour le continent africain", a-t-il adressé au royaume chérifien.



La FIFA a confirmé mercredi soir que la Coupe du Monde 2030 se déroulera sur trois continents différents, notamment, l'Afrique, l'Asie et l'Europe.

Ce choix de l'instance mondiale s'inscrit dans le cadre de la célébration exceptionnelle du centenaire de la compétition. Les matchs d'ouverture auront lieu en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, dont en Asie, où se trouve le légendaire Estádio Centenário de Montevideo, le stade où tout a commencé en 1930 avec la première édition de la Coupe du Monde.





HB