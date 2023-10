Ils envoyaient des SUV volés vers le Sénégal : un réseau d’exportateurs clandestin démantelé - adakar.com

Ils envoyaient des SUV volés vers le Sénégal : un réseau d'exportateurs clandestin démantelé Publié le jeudi 5 octobre 2023 | Le Figaro

Les mis en cause sont soupçonnés d’avoir volé plusieurs de ces luxueux véhicules, qu’ils chargeaient ensuite dans des conteneurs en direction du port du Havre afin d’être envoyés vers le continent africain.



C’est un beau coup de filet pour les policiers de la sûreté départementale de l’Essonne. À l’origine de l’affaire : des SUV qui disparaissent en cascade à Paris, en Île-de-France et même à Reims. Ces véhicules modernes et imposants sont depuis quelques années la cible de nombreux voleurs de voitures, qui n’hésitent pas à pirater leur système embarqué pour les subtiliser en toute discrétion.



Les faits remontent au mois de février 2023. D’après une source policière, un Peugeot 2008 déclaré volé est retrouvé stationné sur un parking de la commune d’Arpajon (Essonne) par un équipage de la BAC (brigade anticriminalité). En se penchant de plus près, les policiers découvrent que le SUV possède une fausse plaque d’immatriculation. La voiture, à l’arrêt au même endroit depuis plusieurs jours, n’attend pas son propriétaire. En plaçant une surveillance à proximité, les policiers de l’unité d’atteinte aux biens de la sûreté départementale ont alors observé un groupe d’individus prendre le volant du véhicule et se diriger en direction du port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine).