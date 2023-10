Football-Coupe du Monde 2030: la FIFA délègue la compétition sur trois continents - adakar.com

Football-Coupe du Monde 2030: la FIFA délègue la compétition sur trois continents Publié le jeudi 5 octobre 2023 | aDakar.com

La FIFA a confirmé mercredi soir que la Coupe du Monde 2030 se déroulera sur trois continents différents, notamment, l'Afrique, l'Asie et l'Europe marquant une célébration exceptionnelle du centenaire de la compétition.



Les matchs d'ouverture auront lieu en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine, au Paraguay et en Uruguay où se trouve le légendaire Estádio Centenário de Montevideo, le stade où tout a commencé en 1930 avec la première édition de la Coupe du Monde.



La candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l'Espagne a été la seule retenue pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Après les révélations initiales de la CONMEBOL, la FIFA a officialisé cette décision, affirmant que les célébrations du centenaire se tiendront en Amérique du Sud et que les matchs de célébration seront répartis entre l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay.



Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué cette décision unanime du Conseil de la FIFA, soulignant que dans un monde divisé, le football peut unir. Il a exprimé sa satisfaction quant à la célébration du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA à travers cette collaboration entre deux continents, l'Afrique et l'Europe, mettant en avant le message de paix, de tolérance et d'inclusion que cela véhicule. Cette Coupe du Monde promet d'être une célébration mémorable du football international.



