Culture musicale : qu’est-ce que la drill ?

L’histoire de la Drill commence à Chicago bien avant que Chief Keef ne dévoile ses premiers morceaux. La Drill music prend sa source dans la culture des gangs de Chicago, un flow monotone, des textes totalement explicites et des compositions instrumentales plus saccadées que celle de sa cousine la Trap.



Sous genre du hip-hop et performée par de jeunes rappeurs, la drill est née dans la fin des années 2000 dans les quartiers du South Side de Chicago. Exportée durant la décennie 2010 à Londres (après être passée par Brixton), la drill s’étoffe du vocabulaire british des jeunes des quartiers populaires de la capitale du Royaume-Uni. Certains considèrent que la UK Drill est encore plus sombre que sa grande sœur américaine.



D’où vient le nom ?



En langage familier (street slang), drill signifie « répondre aux coups, riposter ». Vie quotidienne difficile, pauvreté, mort, suicide, meurtres, rivalités sont autant de thèmes récurrents dans la version UK de la drill. Néanmoins, tout le genre ne peut se résumer à cela.