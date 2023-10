Justice: Juan Branco demande une autorisation pour se rendre au Sénégal le 06 octobre - adakar.com

L’avocat français Juan Branco, a demandé via une note officielle, l’autorisation au procureur de la République de se rendre sur le territoire sénégalais afin de défendre les droits de son client Ousmane Sonko, a-t-on appris via son compte Twitter, ce jeudi 05 octobre 2023.



Incarcéré depuis juillet, Ousmane sonko devrait résoudre ses déboires avec la justice, mais cette fois pour les fiches du parrainage en rapport avec les élections de février 2024 le vendredi 06 octobre 2023. A cet effet cette demande de Juan Branco, s’inscrit dans le cadre où Celui-ci l’aurait désigné afin de le représenter.



« Je vous prie de bien vouloir me confirmer que je suis autorisé à me rendre sur le territoire sénégalais afin de le représenter », exprime ladite note publiée par la l’avocat.



Par ailleurs, l’avocat expulsé du Sénégal il y’a quelques mois mois, a écrit sur Twitter, « Rassurez-moi. Le peuple sera bien présent demain, à 15 heures, pour crier Liberté et Souveraineté ?



Le peuple sera bien présent demain, aux côtés de celui qui pour lui a tout sacrifié, et qui a lié son destin ? »



Des demandes qui portent à croire une atmosphère bruyante demain sur la ville Dakar.







HB