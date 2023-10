J-100 avant le coup d’envoi du plus grand évènement organisé sur le sol africain : la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023 - adakar.com

Publié le jeudi 5 octobre 2023 | cafonline.com

© Autre presse par DR

J-100 avant le coup d’envoi du plus grand évènement organisé sur le sol africain : la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023

La Côte d'Ivoire est prête à accueillir des milliers de supporters entre le 13 janvier et le 11 février 2024

24 équipes sont qualifiées pour la phase finale de la CAN

Le gouvernement ivoirien a investi massivement dans les infrastructures pour assurer le succès de la CAN

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, impressionné par les progrès réalisés lors des préparatifs

Plus que 100 jours avant le coup d’envoi du plus grand événement africain, la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, qui réunira les plus grandes stars du football africain du 13 janvier au 11 février 2024.



À 100 jours du coup d'envoi, l'excitation atteint son paroxysme. La nation ivoirienne attend avec impatience les 24 sélections qualifiées pour la phase finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies.



Place désormais au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023, qui aura lieu le jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan. À cette occasion, les 24 équipes qualifiées pour la phase finale connaîtront leurs premiers adversaires.



La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies est suivie par plus de 500 millions de personnes dans plus de 150 pays, ce qui en fait le plus grand événement organisé sur le sol africain et l'un des plus grands événements sportifs.



La nouvelle identité visuelle de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies



En juin 2023, la CAF et le Comité d'organisation local de Côte d'Ivoire ont dévoilé l'identité visuelle de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.



C'est la première fois en plus de dix ans que la CAF a donné un nouveau visuel à l'identité de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, démontrant une fois de plus l'engagement de la Confédération Africaine de Football à faire de l'événement en Côte d'Ivoire le meilleur de l’histoire de la compétition.



Stades et infrastructures : L'énorme engagement du gouvernement ivoirien



Le gouvernement ivoirien a beaucoup investi dans la construction des stades rénovés afin de répondre aux standards internationaux : Non seulement les stades sont de classe mondiale, mais le pays a également bénéficié d'importants travaux de modernisation des routes et des infrastructures.



Cinq villes ont été choisies pour accueillir l'événement :



Villes et stades hôtes :



Abidjan : (Stade Alassane Ouattara et Stade Félix Houphouët-Boigny)



La capitale économique du pays, Abidjan disposera de deux stades : Le stade Alassane Ouattara et le stade Félix Houphouët-Boigny.



Abidjan compte près de six millions d'habitants.



Le stade Alassane Ouattara accueillera le match d'ouverture le 13 janvier 2024 et la finale de la compétition le 11 février 2024.



Pour le tournoi, le stade Félix Houphouët-Boigny a fait l'objet d'importantes rénovations, notamment au niveau de sa structure, de ses sièges et de sa pelouse. Le stade a désormais une capacité de 29 000 places assises.



L’enceinte accueillera la prochaine rencontre amicale de la Côte d'Ivoire le 14 octobre 2023 - ce match servira de test.



Bouaké : (Stade De La Paix)



Bouaké a accueilli, avec Abidjan, la Coupe d'Afrique des Nations 1984. Elle est située dans le centre du pays, à 350 km de la capitale économique et à 100 km de Yamoussoukro, la capitale politique.



Korhogo : (Stade Amadou Gon Coulibaly)



Korhogo, plus connue sous le nom de "Pôrô", nommée ainsi d’après une tradition de l'ethnie locale Sénoufo, est la capitale de la région des Savanes.