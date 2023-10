SENEGAL-EDUCATION / Diass : des fournitures scolaires d’une valeur de 15 millions pour une trentaine d’écoles - adakar.com

News Education Article Education SENEGAL-EDUCATION / Diass : des fournitures scolaires d’une valeur de 15 millions pour une trentaine d’écoles Publié le jeudi 5 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Plus d’une trentaine d’établissements scolaires de la commune de Diass ont reçu mercredi de cette institution municipale des fournitures d’une valeur de 15 millions de francs CFA, a constaté l’APS



Les bénéficiaires de ce don de la mairie de Diass sont vingt-six écoles élémentaires ainsi que cinq lycées et deux collèges d’enseignement moyen (CEM), a précisé le maire de cette commune, Mamadou Dione.



‘’Au-delà de l’enseignement primaire et élémentaire, notre responsabilité consiste également à accompagner tout le système éducatif, y compris les lycées et les CEM’’, a-t-il souligné.



Il a signalé que la mairie de Diass est en train de construire sur fonds propres 12 salles de classes.



Mamadou Dione a également pris l’engagement de doter le collectif des directeurs d’école de la commune de risographes avant la fin de l’année.



Ce mercredi matin, le maire a accueilli des équipes du service régional d’hygiène de Thiès pour le lancement de l’opération de désinfection et de désinsectisation des salles de classe des différentes écoles de la commune.