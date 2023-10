Présidentielle 2024 : La caution ramenée à 30 millions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024 : La caution ramenée à 30 millions Publié le jeudi 5 octobre 2023 | Le Quotidien

© aDakar.com par BL

Visite du ministère de l`Intérieur dans des centres de vote dans la région de Dakar

Dakar, le 30 juillet 2022 - Le ministre de l`Intérieur, Antoine Félix Diome a effectué une visite dans des centres de vote de la région de Dakar à quelques heures du démarrage du scrutin. Tweet

Pour prendre part à la prochaine élection présidentielle, les candidats retenus à l’issue de la collecte des parrainages vont débourser chacun un montant de 30 millions de francs Cfa. Ainsi en a décidé la Direction générale des élections (Dge), qui l’a fait savoir à travers une note.



Les choses s’accélèrent du côté de la Direction générale des élections (Dge), organe rattaché au ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique. Le site d’information Seneweb annonce que, dans une note, le service dirigé par Thiendella Fall informe les partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes que le montant de la caution pour la participation à l’élection présidentielle du 25 février 2024 est fixé à 30 millions francs Cfa. Cette décision est prise à travers l’arrêté n°032006 du 25 septembre 2023. La même source de rappeler que ladite somme doit être versée au niveau de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Ledit arrêté ministériel a également déterminé le nombre de documents de propagande pris en charge par l’Etat pour chaque candidat à ce scrutin, souligne le communiqué. Les acteurs du dialogue national qui s’était tenu entre les mois de mai et juin derniers sous l’égide du chef de l’Etat, avaient recommandé que le montant de la caution dont les candidats retenus pour l’élection présidentielle doivent s’acquitter, «ne peut excéder la somme de trente (30) millions de francs Cfa». Lors de la Présidentielle de 2019, la caution était fixée au montant de 65 millions de francs. Celui-ci avait été, auparavant, arrêté lors du scrutin de 2012 qui a provoqué une deuxième alternance dans le pays. Pour rappel, pas moins de 126 Sénégalais, qui ambitionnent de diriger leur pays, au soir du 25 février 2024, ont fait retirer des fiches de parrainage. La collecte de ces parrainages a ainsi démarré le vendredi 29 septembre dernier et va prendre fin le 10 décembre 2023 avec les séances de dépôt de ceux-ci.