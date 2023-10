FIFA : la Sénégalaise Fatma Samoura honorée lors des Best of Africa Awards - adakar.com

FIFA : la Sénégalaise Fatma Samoura honorée lors des Best of Africa Awards Publié le mercredi 4 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

La Sénégalaise Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA

La Sénégalaise Fatma Samoura, Secrétaire générale de la FIFA, a été récompensée, lors des Best of Africa Awards pour son travail au sein de l'organisation, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Londres, au Royaume-Uni, le lundi dernier, selon un communiqué publié sur le site officiel de la FIFA.



Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, a exprimé sa satisfaction à l'égard de cette distinction en déclarant : "Lorsque nous recevons ce genre de prix, cela signifie que le monde a reconnu en quelque sorte nos efforts pour redorer le blason de la FIFA, pour devenir une organisation plus 'humaine', plus diversifiée et plus ouverte".



Elle s'est également félicitée des progrès significatifs accomplis par la FIFA dans le domaine du football féminin, soulignant que les normes de jeu se sont considérablement améliorées, que les joueuses sont mieux préparées physiquement, que les matchs sont plus intenses, et que de plus en plus d'équipes sont compétitives au plus haut niveau. Les meilleures joueuses reçoivent désormais la reconnaissance qu'elles méritent et sont devenues aussi célèbres que leurs homologues masculins. Elle a souligné que la croissance du football féminin a joué un rôle essentiel dans l'autonomisation des femmes et des jeunes, en particulier en Afrique.



Parlant de l'expansion de la Coupe du Monde de la FIFA pour les hommes, passant de 32 à 48 équipes, Fatma Samoura a déclaré : "Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater les résultats du travail de promotion accompli par la nouvelle direction de la FIFA, y compris moi-même, pour offrir à l'Afrique la possibilité d'avoir neuf places directes pour la Coupe du Monde en 2026, et dix équipes si nous réussissons les barrages internationaux." Elle a ajouté : "Cela signifie qu'en sept ans, nous avons doublé le nombre d'équipes africaines participant à la Coupe du Monde, passant de cinq à dix. Ainsi, les Super Eagles, les Black Stars, les Lions de l'Atlas, les Lions de la Teranga ou encore les Lions Indomptables, vous avez désormais 25 % de chances, soit une sur quatre, de devenir les prochains champions de la Coupe du Monde. S'il vous plaît, ne me décevez pas."



Née au Sénégal, Fatma Samoura est devenue la première Africaine, la première musulmane et la première femme à occuper le poste de Secrétaire Générale de la FIFA en mai 2016.



HB