Processus électoral : voici le calendrier électoral de la présidentielle 2024 au Sénégal, les étapes clés que les candidats doivent respecter - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Processus électoral : voici le calendrier électoral de la présidentielle 2024 au Sénégal, les étapes clés que les candidats doivent respecter Publié le mercredi 4 octobre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Les Sénégalais se rendent aux urnes

Le 24 février 2019 - Les Sénégalais étaient appelés aux urnes le 24 février pour choisir leur futur président de la République. Tweet

Le calendrier électoral pour la présidentielle de février 2024 au Sénégal a été annoncé. Les candidats à la candidature doivent respecter plusieurs dates importantes pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.



Tout d'abord, la date limite de dépôt des dossiers de parrainages est fixée au 11 décembre prochain. Les candidats potentiels devront soumettre leurs dossiers complets pour être pris en considération.



Le 12 janvier 2024, les candidats à la candidature recevront la confirmation de leur éligibilité. Les titulaires de fiches rejetées seront informés à ce moment-là et auront 48 heures pour apporter les correctifs nécessaires, le cas échéant.



Enfin, le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel publiera la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle. Les candidats non retenus auront également 48 heures pour contester cette décision en saisissant les "sept sages" du Conseil constitutionnel. Ces derniers devront statuer rapidement en cas de contestation.



Ce calendrier électoral définit les étapes cruciales pour les candidats à la présidentielle, garantissant un processus transparent et équitable pour l'élection à venir.



H.B