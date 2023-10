BRVM : Nouvelle composition du BRVM 30 pour le 4e trimestre 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie BRVM : Nouvelle composition du BRVM 30 pour le 4e trimestre 2023 Publié le mercredi 4 octobre 2023 | sikafinance.com

© Autre presse par DR

La Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM)

Tweet

Le 2 octobre 2023, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a diffusé la nouvelle composition de son indice phare, le BRVM 30, pour le 4ème trimestre de l'année en cours. L'indice BRVM 30 revêt une importance significative au sein de la BRVM en raison de sa représentativité et de son rôle pivot dans le paysage boursier régional. Il est soumis à une mise à jour trimestrielle, ce qui lui confère une dynamique constante.

Conformément à son appellation, l'indice BRVM 30 est constitué des 30 valeurs les plus liquides négociées sur le marché. La liquidité de ces titres est déterminée en tenant compte à la fois de l'activité des investisseurs sur ces valeurs et de la fréquence des transactions associées à celles-ci.

En ce qui concerne la dernière révision trimestrielle, il convient de noter que les valeurs SODECI et FILTISAC ont été réintégrés dans le classement, en raison de l'intérêt suscité par les investisseurs sur le marché, contrastant avec la situation de BICI CI et UNIWAX qui ont été écartés de cette liste sélecte. Cette mise à jour reflète les évolutions récentes du marché boursier régional et démontre l'importance de la liquidité et de la demande des investisseurs dans la composition de l'indice BRVM 30.