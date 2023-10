Culture: Abdoulaye Fodé Ndione nommé Commissaire général de la troisième édition du Salon national du livre - adakar.com

L'écrivain et éditeur Abdoulaye Fodé Ndione a été nommé Commissaire général de la troisième édition du Salon national du livre, selon un arrêté du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, a-t-on appris de l'APS ce mercredi 04 octobre 2023.



Dans ses nouvelles fonctions, Abdoulaye Fodé Ndione est chargé de coordonner l'organisation générale de l'événement en mobilisant tous les acteurs de la chaîne du livre.



Le Commissaire général devra également participer à toutes les étapes de la préparation et de la mise en œuvre des orientations du ministre et celles du comité scientifique. Sa mission a débuté le 8 septembre dernier, bien que la date et le lieu précis du salon n'aient pas encore été divulgués.



Abdoulaye Fodé Ndione est un homme de lettres, poète, nouvelliste et romancier, qui a signé plusieurs ouvrages, dont "L'écho des dunes", "Des pas sur la mer" (2019), "Fauborienne" (2005-Neas), et "Afluence" (2010). Il est également le fondateur du festival de littérature de Dakar, qui a récemment célébré sa deuxième édition en juillet dernier. Par le passé, M. Ndione a occupé le poste de président des écrivains d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.



HB