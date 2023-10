Rencontre avec les partenaires financiers et diplomatiques : La Cfs sur les rails du futur - adakar.com

Rencontre avec les partenaires financiers et diplomatiques : La Cfs sur les rails du futur Publié le mercredi 4 octobre 2023 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Rencontre avec les partenaires financiers et diplomatiques : La Cfs sur les rails du futur

En prélude au Forum international de Dakar sur le financement des projets en Afrique, «Le futur du rail», prévu du 19 au 21 octobre, la Cfs a rencontré hier des représentations diplomatiques accréditées au Sénégal et les institutions internationales pour vendre le projet ferroviaire en pleine relance dans ce pays.



Par Justin GOMIS – La relance du chemin de fer semble devenir une évidence, comme le montre le convoiement de fidèles lors du Magal et du Gamou il y a quelques jours.



En prélude à la tenue du Forum international de Dakar sur le financement des projets en Afrique, «Le futur du rail», prévu du 19 au 21 octobre, la Cfs a rencontré hier des représentants diplomatiques au Sénégal et les institutions internationales pour un partage d’information et des échanges.



Patron de la Société nationale des Chemins de fer du Sénégal, Malick Ndoye campe les enjeux : «Les chemins de fer, qui sont l’un des plus vieux moyens de transport au monde, constituent le mode de transport qui a le plus participé de manière conséquente au développement des pays africains. Son histoire, dans la quasi-totalité des pays africains, est profondément liée à celle de la colonisation.»



Malick Ndoye rappelle aux ambassadeurs que le Sénégal est sur de bons rails : «Au Sénégal, le Plan Sénégal émergent, qui est une excellente vision (…), place le transport de masse à un niveau privilégié pour le bien-être des populations. Ainsi, depuis 3 ans, avec l’avènement du Ter, marqué par un succès, et bientôt le démarrage des activités du Brt, l’Etat du Sénégal est engagé dans une dynamique de développement valable, à l’image de bon nombre de pays africains.» Pour le patron de la Cfs, le Forum international de Dakar a pour objectif, notamment en termes de financement des projets ferroviaires, pour assurer le futur du rail : «Encourager la prise en main du développement ferroviaire en Afrique, réunir et mobiliser les parties prenantes du secteur ferroviaire de l’industrie, les organismes techniques, les experts, les acteurs-clés du financement, identifier les grands projets, renforcer le partenariat public-privé…»



Pour Malick Ndoye, il faut «développer la coopération entre les Etats à travers les projets à vocation régionale et sous-régionale». Il ajoute : «Nous comptons beaucoup sur nos partenaires financiers et techniques en vue de réaliser ces projets ferroviaires et de donner ainsi au secteur du chemin de fer sa place dans le développement de notre cher pays.»