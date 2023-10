Escroqueries: la Douane sénégalaise dement une opération de vente aux enchères publique de véhicules en vogue sur les réseaux - adakar.com

La direction générale des douanes sénégalaise a démenti, à travers un communiqué rendu public ce mercredi 04 octobre 2023, une information faisant état d’une prochaine vente aux enchères publiques de véhicules largement diffusés sur les réseaux sociaux, a-t-on appris.



Pour attirer l’attention des honnêtes citoyens à l’égard de cette fausse information publiée par des malfaiteurs pour soutirer de leur soutirer de l’argent, la douane informe le public que ces avis n’émanent nullement de ses services. Par conséquent, elle dégage toute responsabilité quant aux agissements de ces malfaiteurs.

Au demeurant, elle tient à rappeler que les ventes aux enchères publiques sont organisées sur la base des textes législatifs et réglementaires qui prévoient des actions de communication( Affiches, avis par voie de presse écrite et radiodiffusée) huit (08) jours au moins avant la date de vente.



La direction générale des douanes se réserve le droit d’entreprendre toute à l’encontre judiciaire de ces malfaiteurs et invite les populations à faire preuve de vigilance face aux arnaques sur les réseaux sociaux.



HB

