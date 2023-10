Émigration irrégulière: la Marine nationale sénégalaise intercepte une pirogue avec 158 passagers - adakar.com

Publié le mercredi 4 octobre 2023

© aDakar.com par DR

La Marine nationale arraisonne un bateau de migrants au large des côtes sénégalaises

Les tentatives de traversée de la méditerranée se multiplient. Et presque chaque jour, des pirogues de migrants sont interceptées par les éléments de la Marine nationale sénégalaise.



Dans la nuit du lundi 2 octobre 2023, après plus de 600 candidats à l’émigration clandestine interceptés au courant du week-end, le patrouilleur de la Marine nationale Le Walo a arraisonné une pirogue avec 158 passagers.





Avec le soutien de moyens de l’Armée de l’Air, le patrouilleur Walo a arraisonné le 02 octobre 2023, à 68km au large de Dakar, une pirogue transportant 158 candidats à l’émigration irrégulière par voie maritime dont 8 femmes et 6 mineurs", indique la Marine nationale sénégalaise.



Les migrants qui ont été mis en sécurité seront ensuite transférés à la Base navale Amiral Faye Gassama. Sur place, ils ont été remis aux services compétents de l’Etat pour une prise en charge adéquate.



Dans le même temps, à El Hierro, une île espagnole, la guardia civile espagnole a fait accoster, dans la matinée du mardi, une pirogue provenant du Sénégal avec à son bord 127 personnes, dont 9 femmes.



Les départs de candidats à l’émigration clandestine depuis les côtes sénégalaises se sont multipliés ces derniers mois. Selon de nombreuses organisations non gouvernementales, ce sont des milliers qui, à bord d’embarcations, tentent de rejoindre les côtes espagnoles.



Makhtar C.